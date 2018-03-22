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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Bekle beni Beşiktaş

    Bekle beni Beşiktaş
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Milli ara sonrası takımla idmanlara başlayacağı belirtilen Janssen, kupadaki Beşiktaş maçına yetişmeye çalışıyor. Hollandalı forvetin hedefi golle dönmek

    Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Janssen, sahalara dönmek için artık gün sayıyor. Havuz çalışmalarına geçtiğimiz günlerde start veren Hollandalı forvet, milli ara sonrası takımla idmanlara da başlayacak. Beşiktaş ile 18 Nisan'daki kupa maçında forma giymesi beklenen Janssen'in arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda oldukça sabırsız olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli futbolcunun, "Futbolu çok izledim. Sakatlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Beşiktaş maçına kadar tam hazır olup golle dönmek istiyorum" dediği kaydedildi.

    KÖYBAŞI DA DÖNÜYOR

    Öte yandan 'nın da durumunun yakından takip edildiği, tecrübeli sol bekin yine Janssen gibi milli ara sonrası takımla çalışmalara çıkacağı gelen haberler arasında.

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