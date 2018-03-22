Bekle beni Beşiktaş

Milli ara sonrası takımla idmanlara başlayacağı belirtilen Janssen, kupadaki Beşiktaş maçına yetişmeye çalışıyor. Hollandalı forvetin hedefi golle dönmek

Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Janssen, sahalara dönmek için artık gün sayıyor. Havuz çalışmalarına geçtiğimiz günlerde start veren Hollandalı forvet, milli ara sonrası takımla idmanlara da başlayacak. Beşiktaş ile 18 Nisan'daki kupa maçında forma giymesi beklenen Janssen'in arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda oldukça sabırsız olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli futbolcunun, "Futbolu çok izledim. Sakatlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Beşiktaş maçına kadar tam hazır olup golle dönmek istiyorum" dediği kaydedildi.

KÖYBAŞI DA DÖNÜYOR

Öte yandan İsmail Köybaşı'nın da durumunun yakından takip edildiği, tecrübeli sol bekin yine Janssen gibi milli ara sonrası takımla çalışmalara çıkacağı gelen haberler arasında.