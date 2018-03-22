Nerede o eski Kadıköy

Fenerbahçe’nin zirvenin 6 puan gerisine düşmesinde evinde yitirdiği maçların büyük önemi var. Kanarya bir dönem 47 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı Ülker Stadı’nda bu sezon 14 puan kaybetti

Bu sezon bazı maçlarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ummadığı puan kayıplarını hiç şüphesiz en çok evinde yaşadı. Sahasında son olarak Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli takım, bir dönem 'Yıkılmaz Kale' olarak görülen Kadıköy'de adeta yokları oynadı. Aykut Kocaman'la 2009- 2010 sezonunun 24'üncü haftasından itibaren şampiyon olduğu 2010-11'in yanı sıra, 2011-12 sezonunu kayıpsız geride bırakan Kanarya evinde müthiş bir yenilmezlik serisi yakalamış ve 2012-13 sezonunda 47 maç sonra sahasında Antalyaspor'a yenilmişti.

EVİNDE 4 MAÇI KALDI

Yine Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı bu dönemde ise ibre tersine döndü. Bu sezon Ülker Stadı'nda çıktığı 13 karşılaşmada 4 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe tam 14 puandan oldu. Bir dönem rakiplerine Kadıköy'ü dar eden sarı-lacivertlilerin, evinde kalan 4 maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

TRİBÜNLERE DE YANSIDI

Fenerbahçe'nin özellikle evinde aldığı beraberlik ya da yenilgiler tribünlerine de yansıdı. Bu sezon çoğu karşılaşmada taraftarından beklediği ilgiyi göremeyen sarı-lacivertli takım, stat doluluğu bakımından önceki sezonların gerisinde kaldı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, sahasında ayrıca kalesini de kapatamadı. Bu sezon kalesinde 30 gol gören Kanarya bunların 19'unu evinde yedi. Ligde attığı toplam 49 golün de 31'ini Kadıköy'de kaydetti.