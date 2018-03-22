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    22 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    "8 haftada her şey değişebilir"

    8 haftada her şey değişebilir
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Büyükşehir Erzurumspor’da forma giyen eski li , derbisini ve zirve yarışını değerlendirdi.

    Sambacı, "Derbide tempo çok düşüktü. Ben beğenmedim. İki takım adına da kötü bir oyun vardı. 'ın 1 puanla dönmesi avantaj ama son 8 haftada her şey değişebilir" yorumunu yaptı. Nobre, 'deki vatandaşı Giuliano'nun Türkiye'nin en yetenekli ismi olmadığını ama o potansiyelinin bulunduğunu da kaydetti.

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