22 Mart 2018, Perşembe
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"8 haftada her şey değişebilir"
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Büyükşehir Erzurumspor’da forma giyen eski Fenerbahçeli Mert Nobre, Galatasaray derbisini ve zirve yarışını değerlendirdi.
Sambacı, "Derbide tempo çok düşüktü. Ben beğenmedim. İki takım adına da kötü bir oyun vardı. Galatasaray'ın 1 puanla dönmesi avantaj ama son 8 haftada her şey değişebilir" yorumunu yaptı. Nobre, Fenerbahçe'deki vatandaşı Giuliano'nun Türkiye'nin en yetenekli ismi olmadığını ama o potansiyelinin bulunduğunu da kaydetti.
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