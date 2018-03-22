Büyükşehir Erzurumspor’da forma giyen eski Fenerbahçeli Mert Nobre, Galatasaray derbisini ve zirve yarışını değerlendirdi.

Sambacı, "Derbide tempo çok düşüktü. Ben beğenmedim. İki takım adına da kötü bir oyun vardı. Galatasaray'ın 1 puanla dönmesi avantaj ama son 8 haftada her şey değişebilir" yorumunu yaptı. Nobre, Fenerbahçe'deki vatandaşı Giuliano'nun Türkiye'nin en yetenekli ismi olmadığını ama o potansiyelinin bulunduğunu da kaydetti.