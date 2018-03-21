Soldado, şampiyonluğun şifresini verdi!

Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, milli aranın ardından hedeflerinin 8’de 8 olduğunu söyledi.

Hazırlık dönemini iyi geçirmeleri gerektiğinin altını çizen tecrübeli golcü, Galatasaray maçında çok iyi oynadıklarını ancak tek eksiğin gol olduğunu dile getirdi. "Önümüzde kazanmamız gereken 24 puan var" diyerek hedeflerini ortaya koyan 33 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk isteklerinin son düdüğe kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

UMUTSUZLUK YOK

Sarı-lacivertli forvet, ligi zirvede bitirmek için umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğinin altını çizerek şampiyonluk reçetesini şöyle açıkladı: "Tek isteğimiz şampiyon olmak. Bunu başarmak için de daha az hata yapmalıyız. Sabırla rakiplerimizin puan kaybını beklememiz gerek. Ve elbette sahada mücadele edip kazanmak."

PES ETMEDEN DEVAM EDECEĞİZ

Takımın önemli isimlerinden Josef de Souza da Galatasaray beraberliğiyle şansları azalmış gibi görünse de henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi. Tecrübeli orta saha, "Lig henüz bitmedi. Önümüzde 8 maç var, Pes etmeden devam etmeliyiz. Sonuna kadar savaşacağız" sözleriyle iddialarını ortaya koyarken, taraftarlardan da kalan haftalarda kendilerini desteklemelerini istedi.