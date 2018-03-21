;
    21 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    NBA’yle fark azalıyor

    NBA’yle fark azalıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    ’un tecrübeli ismi , Avrupa basketbol kaletesinin giderek NBA seviyesine yaklaştığını dile getirdi

    'un yıldızı , Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki kalite seviyesinin giderek azaldığını söyledi. NBA kariyerli oyuncu, "Avrupa basketbolu giderek level atlıyor. Avrupa'dan birçok oyuncunun NBA'ye gitmesi bunu gösteriyor" dedi. Kalitenin, zorluğu da beraberinde getirdiğini belirten Datome, "Özellikle bizim gibi Euroleague takımları çok ağır maç temposu ile karşı karşıya. Ama hiç şikayet etmeden bu duruma alışmaklıyız" dedi.

    Datome, "Yoğun maç trafiğ nedeniye bazen enerjimiz düşebiliyor. Coach bu sorunu geniş kadro imkanıyla çözse de her zaman işler yolunda gitmeyebiliyor. Biz bu işin ağır işçileriyiz" dedi. Datome, Euroleague'de en büyük favoriler arasında gösterildiklerini ekleyip şöyle devam etti: "Bu sene Final Four'un Belgrad'da oynanacak olması bizim için büyük şans. Obradovic, Kalinic ve Guduric'in Sırp olması, bizim için avantaj. Tabii önce oraya gitmek gerekiyor."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Fenerbahçe, Maccabi Foxu farklı geçti Fenerbahçe, Maccabi Fox'u farklı geçti
    Fenerbahçe tarihinden bilgiler Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    Fenerbahçede olağanüstü hal! Fenerbahçe'de olağanüstü hal!
    BİZE ULAŞIN