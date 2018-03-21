NBA’yle fark azalıyor

Fenerbahçe Doğuş’un tecrübeli ismi Datome, Avrupa basketbol kaletesinin giderek NBA seviyesine yaklaştığını dile getirdi

Fenerbahçe Doğuş'un yıldızı Datome, Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki kalite seviyesinin giderek azaldığını söyledi. NBA kariyerli oyuncu, "Avrupa basketbolu giderek level atlıyor. Avrupa'dan birçok oyuncunun NBA'ye gitmesi bunu gösteriyor" dedi. Kalitenin, zorluğu da beraberinde getirdiğini belirten Datome, "Özellikle bizim gibi Euroleague takımları çok ağır maç temposu ile karşı karşıya. Ama hiç şikayet etmeden bu duruma alışmaklıyız" dedi.

Datome, "Yoğun maç trafiğ nedeniye bazen enerjimiz düşebiliyor. Coach bu sorunu geniş kadro imkanıyla çözse de her zaman işler yolunda gitmeyebiliyor. Biz bu işin ağır işçileriyiz" dedi. Datome, Euroleague'de en büyük favoriler arasında gösterildiklerini ekleyip şöyle devam etti: "Bu sene Final Four'un Belgrad'da oynanacak olması bizim için büyük şans. Obradovic, Kalinic ve Guduric'in Sırp olması, bizim için avantaj. Tabii önce oraya gitmek gerekiyor."