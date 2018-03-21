Kaptan elini taşın altına soktu

Aykut Kocaman'ın yeniden sorumluluk almasını istediği Volkan Demirel elini taşın altına soktu.

Arkadaşlarıyla motivasyon konuşmalarına başlayan kaptan, son maçta Galatasaray'ı elinden kaçındıklarını belirterek "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Ancak geride kaldı. Buraya takılı kalmayacağız. Çıkacağız ve kalan 8 maçta aslanlar gibi mücadele edeceğiz" diyerek takımı ateşledi.

Ayrıca bundan sonra her karşılaşmanın final havasında geçeceğini dile getiren sarılacivertli eldiven, "Galatasaray'ın daha Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş maçları var. Zorlu deplasmanlara gidecekler. Başakşehir ile Beşiktaş'ın da zor maçları var. Şansımız hala sürüyor. İşimize sıkıca sarılıp 8'de 8 yapalım" şeklinde konuştu.

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