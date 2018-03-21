Fenerbahçede olağanüstü hal!

Oyuncularına 8’de 8’i hedef gösteren Kocaman, ligin ilk devresinin sonundaki performansı tekrar etmeleri halinde “şampiyonluğa ulaşabileceklerini” savundu

Fenerbahçe'de derbi sonrası verilen iki günlük izin sona ererken, teknik direktör Aykut Kocaman hedefi "8'de 8 yapmak" olarak belirledi. Oyuncularını yeniden şampiyonluğa inandırmak için elinden geleni yapan Kocaman, puan kaybına artık tahammüllerinin kalmadığını anlattı.

Ligin ilk yarısının sonundaki performansı (5 galibiyet, 1 beraberlik) yeniden yakalamaları halinde şanslarının artacağını savunan tecrübeli hoca, "Gücümüz, kudretimiz yerinde. Daha önümüzde fırsatlar var. Savaşmaya devam" dedi.

F.Bahçe'nin önümüzdeki sene Avrupa arenasında yer alması için de mücadeleye devam etmeleri gerektiğini söyleyen Aykut Kocaman, önlerine ligde ve kupada daha fırsat olduğunu ifade ederken, "Konsantrasyon ve inanç kaybı kaybı istemiyorum. Tam tersi, işimize daha çok sarılacağız ve sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.