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    21 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    "Volkan Demirel 4 yıllık sözleşme istiyor"

    Volkan Demirel 4 yıllık sözleşme istiyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Erdinç Şehit, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki file bekçisinin 40 yaşına kadar sarı lacivertli formayı giymek istediğini söyleyip “Volkan F.Bahçe için boş mukaveleye imza atar” dedi

    Geçen sezon sonunda 1 yıllık sözleşme yapılan ve kontrat süresi 30 Haziran'da sona erecek olan Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, tecrübeli kalecinin takımdaki durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

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