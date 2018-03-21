21 Mart 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
"Volkan Demirel 4 yıllık sözleşme istiyor"
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Erdinç Şehit, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki file bekçisinin 40 yaşına kadar sarı lacivertli formayı giymek istediğini söyleyip “Volkan F.Bahçe için boş mukaveleye imza atar” dedi
Geçen sezon sonunda 1 yıllık sözleşme yapılan ve kontrat süresi 30 Haziran'da sona erecek olan Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, tecrübeli kalecinin takımdaki durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ