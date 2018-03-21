"Volkan Demirel 4 yıllık sözleşme istiyor"

Erdinç Şehit, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki file bekçisinin 40 yaşına kadar sarı lacivertli formayı giymek istediğini söyleyip “Volkan F.Bahçe için boş mukaveleye imza atar” dedi

Geçen sezon sonunda 1 yıllık sözleşme yapılan ve kontrat süresi 30 Haziran'da sona erecek olan Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, tecrübeli kalecinin takımdaki durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.