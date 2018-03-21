Fenerbahçede Vincent Janssen hasreti bitiyor

Fenerbahçe'de, tam 4 aydır sakat olan Vincent Janssen’in, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Kayserispor maçında 21 kişilik kadroya alınması bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarının hasretle beklediği Janssen'den müjdeli haber var... Hollandalı golcünün Kayseri deplasmanında 21 kişilik kadroya alınması planlanıyor. Ayak parmağında kemik ödemi oluşan ve 8 Aralık'taki Bursaspor maçından bu yana antrenmana dahi çıkamayan Janssen, bu hafta yeni bir kontrolden geçirilecek. Teknik heyetin beklentisi, Janssen'in milli ara sayesinde Kayserispor maçına kadar hazır hale gelmesi. Uzun süre ayakkabı dahi giyemeyen Janssen'in bu sıkıntıya rağmen salon çalışmalarını aksatmadan yerine getirdiği için fiziksel olarak çok büyük sıkıntısı olmadığı belirtildi.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Janssen profili çizdiğimizde; Fernandao kadar güçlü, Soldado gibi de teknik... Bu yüzden takımda önemli bir rol alıyordu. Sakatlığı takımı da etkiledi ama bir şekilde bu açık kapatılmaya çalışıldı. Uzun ara sonrası 11'in direkt oyuncusu olmaz. Aykut hoca onu en az iki hafta maç eksiğini gidermek için hazırlayacaktır. Eğer form tutarsa son 4 hafta için takımın en önemli silahı olur.