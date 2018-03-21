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    21 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan deplasmanında

    Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan deplasmanında
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 28. hafta müsabakasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla karşılaşacak.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

    Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.

    Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti.

    Öte yandan, THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.

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