21 Mart 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan deplasmanında
Giriş Tarihi: 21.03.2018
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 28. hafta müsabakasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla karşılaşacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti.
Öte yandan, THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ