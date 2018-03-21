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    21 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    tarihinden bilgiler de bugün...

    Fener'in hocası Aykut Kocaman, sarı- lacivertli takımdaki futbolculuk kariyerinde ilk golünü 21 Ağustos 1988'de attı. Kocaman, 5-0 kazanılan Rize maçında 4 golle yıldızlaştı.

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