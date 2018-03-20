Rakip Maccabi Fox

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports3'ten yayınlanacak. Ligde play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Doğuş, 18 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Maccabi Fox ise 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada. İlk yarıda iki takım arasında İsrail'de yapılan karşılaşmayı Maccabi Fox 82-73 kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ