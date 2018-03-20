20 Mart 2018, Salı
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Rakip Maccabi Fox
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında bugün İsrail ekibi Maccabi Fox’u ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports3'ten yayınlanacak. Ligde play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Doğuş, 18 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Maccabi Fox ise 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada. İlk yarıda iki takım arasında İsrail'de yapılan karşılaşmayı Maccabi Fox 82-73 kazanmıştı.
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