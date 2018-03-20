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    20 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Rakip Maccabi Fox

    Rakip Maccabi Fox
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    , 27. hafta maçında bugün İsrail ekibi ’u ağırlayacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports3'ten yayınlanacak. Ligde play-off'a kalmayı garantileyen , 18 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. ise 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada. İlk yarıda iki takım arasında İsrail'de yapılan karşılaşmayı Maccabi Fox 82-73 kazanmıştı.

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