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Janssen ve Köybaşı dönüyor
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Janssen özel çalışmalar yapıyor.
Her gün tesislere gelerek bireysel idmanlar yapan Hollandalı golcünün, havuz çalışmalarına geçtiği ve milli ara sonrası takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Ayrıca İsmail Köybaşı'nın da durumunun iyiye gittiği ve Janssen gibi milli maçlar sonrası antrenmanlara start vereceği dile getirildi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ