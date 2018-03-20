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    20 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Janssen ve Köybaşı dönüyor

    Fenerbahçeye müjdeli haber!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Janssen özel çalışmalar yapıyor.

    Her gün tesislere gelerek bireysel idmanlar yapan Hollandalı golcünün, havuz çalışmalarına geçtiği ve milli ara sonrası takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Ayrıca 'nın da durumunun iyiye gittiği ve Janssen gibi milli maçlar sonrası antrenmanlara start vereceği dile getirildi.

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