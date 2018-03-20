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    20 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Neto milli takımda

    Neto milli takımda
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    ’nin Portekizli stoperi , Ruben Dias’ın sakatlığının ardından milli takım kadrosuna dahil edildi.

    Sezon başında Zenit'ten kiralık olarak kadroya katılan 29 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayla 12 lig maçında görev yaptı. Neto, daha önce Portekiz milli takımının formasını çeşitli kategorilerde 25 kez terletmişti.

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