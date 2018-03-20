Neto milli takımda

Fenerbahçe’nin Portekizli stoperi Luis Neto, Ruben Dias’ın sakatlığının ardından milli takım kadrosuna dahil edildi.

Sezon başında Zenit'ten kiralık olarak kadroya katılan 29 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayla 12 lig maçında görev yaptı. Neto, daha önce Portekiz milli takımının formasını çeşitli kategorilerde 25 kez terletmişti.