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Neto milli takımda
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Fenerbahçe’nin Portekizli stoperi Luis Neto, Ruben Dias’ın sakatlığının ardından milli takım kadrosuna dahil edildi.
Sezon başında Zenit'ten kiralık olarak kadroya katılan 29 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayla 12 lig maçında görev yaptı. Neto, daha önce Portekiz milli takımının formasını çeşitli kategorilerde 25 kez terletmişti.
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