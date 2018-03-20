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    20 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    F.bahçe, 21 Mayıs 1920'de oynanan Union Club Bayramı maçında Stadı'nda G.Saray'ı 4-0 mağlup etti. Golleri Zeki Rıza Sporel (2), Alaaddin Baydar ve Refik Kuntol attı.

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