İzin bugün bitiyor

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Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Galatasaray derbisinin ardından 2 günü izinli geçiren Fenerbahçe, bugün yeniden top başı yapacak
Sarı-lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak idmanlara devam edecek. Milli takımlara giden isimlerden yoksun çalışacak olan Fenerbahçe'nin, 27. haftadaki Kayserispor mücadelesinin taktik denemelerine başlaması bekleniyor.
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