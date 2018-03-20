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    20 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    İzin bugün bitiyor

    İzin bugün bitiyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    derbisinin ardından 2 günü izinli geçiren , bugün yeniden top başı yapacak

    Sarı-lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak idmanlara devam edecek. Milli takımlara giden isimlerden yoksun çalışacak olan 'nin, 27. haftadaki Kayserispor mücadelesinin taktik denemelerine başlaması bekleniyor.

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