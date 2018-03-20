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    20 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de gözler Kayserispor'a çevrildi

    F.Bahçede gözler Kayserispora çevrildi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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