Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

