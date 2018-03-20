20 Mart 2018, Salı
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Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe'de gözler Kayserispor'a çevrildi
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.
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