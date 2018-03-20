Aykut Kocamanın büyük kabusu!

Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı Kadıköy’de 36 yılda 36 lig maçı oynadı. Kanarya bunların sadece 3’ünde rakibine gol atamadı. Hepsinde teknik patron Aykut Kocaman’dı.

Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine karşı sahasında büyük bir üstünlüğe sahip. Galatasaray, Kadıköy'de 19 yıldır galip gelemiyor. Bu gelenek, önceki akşam oynanan derbide de devam etti. Ancak 0-0'lık sonuç Aslan'a yaradı.

Bu maçla birlikte Fenerbahçe adına çok ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, ligde Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırladığı son 36 yılda 36 kez kozlarını paylaştı. İki takım, bu süreçte 36 kez kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, 23 galibiyet ve 8 beraberlikle rakibine ağır bir üstünlük kurdu. Cim Bom sadece 5 defa kazanabildi.

Gol ortalaması 2.02

Kanarya, bu karşılaşmalarda fileleri 73 kez sarsarak maç başına 2.02'lik bir gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, Kadıköy'de Cim Bom'a 3 kez gol atma başarısı gösteremedi. Bu maçların ortak noktası, Sarı-Lacivretli takımın başında Aykut Kocaman'ın olması! Kocaman ayrıca teknik patron olarak Galatasaray önünde ligde oynadığı 5 Kadıköy maçında sadece 1 kez kazanabilirken, 4 defa berabere kaldı. (Fanatik)