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    20 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Aykut Kocaman'ın büyük kabusu!

    Aykut Kocamanın büyük kabusu!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    , ’a karşı Kadıköy’de 36 yılda 36 lig maçı oynadı. Kanarya bunların sadece 3’ünde rakibine gol atamadı. Hepsinde teknik patron ’dı.

    Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine karşı sahasında büyük bir üstünlüğe sahip. , Kadıköy'de 19 yıldır galip gelemiyor. Bu gelenek, önceki akşam oynanan derbide de devam etti. Ancak 0-0'lık sonuç Aslan'a yaradı.

    Bu maçla birlikte adına çok ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, ligde Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırladığı son 36 yılda 36 kez kozlarını paylaştı. İki takım, bu süreçte 36 kez kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, 23 galibiyet ve 8 beraberlikle rakibine ağır bir üstünlük kurdu. Cim Bom sadece 5 defa kazanabildi.

    Gol ortalaması 2.02

    Kanarya, bu karşılaşmalarda fileleri 73 kez sarsarak maç başına 2.02'lik bir gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, Kadıköy'de Cim Bom'a 3 kez gol atma başarısı gösteremedi. Bu maçların ortak noktası, Sarı-Lacivretli takımın başında 'ın olması! Kocaman ayrıca teknik patron olarak Galatasaray önünde ligde oynadığı 5 Kadıköy maçında sadece 1 kez kazanabilirken, 4 defa berabere kaldı. (Fanatik)

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    ferhunda ferhunda

    başımızda aykut kocaman gibi biri varken daha çok şampiyonluklar göreceğiz

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    evet0
    hayır0
    cevapla 20.03.2018 14:54
    Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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