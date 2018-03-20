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    20 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den bayrak misillemesi

    Fenerbahçeden bayrak misillemesi
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 20.03.2018

    EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında ağırladığı Maccabi Fox maçı öncesi İsrailli rakibine misilleme yaptı.

    Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonun sona ermesine kısa bir süre kala İsrail ekibi Maccabi Fox'u sahasında ağırlıyor.

    Maç öncesinde Maccabi benchinin arkasında yer alan bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

    İsrail'de oynanan ilk maçta Fenerbahçe benchinin arkasına İsrail bayrakları yerleştiren Maccabi organizasyonuna misilleme yapan temsilcimiz, bu kez Maccabi benchinin arkasını Türk bayraklarıyla donattı.

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