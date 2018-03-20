"Ben ne bileyim"

Şilili sağ beke, ülkesinin basınına verdiği röportajda “Neden yedek kalıyorsun?” diye soruldu. Isla da “Bunu koçuma sormalısınız” cevabıyla topu Kocaman’a attı

Şili Milli Takım kampına katılmak için ülkesine giden Fenerbahçe'nin sağ beki Mauricio Isla, burada teknik direktör Aykut Kocaman'a göndermede bulundu. 29 yaşındaki futbolcuya Şili basınıyla yaptığı röportajda, sarı-lacivertli takımda neden düzenli olarak forma giyemediği soruldu. Cevap olarak "Ben bunu nasıl bilebilirim. Koçuma sormalısınız" diyerek sitem eden Isla, devamında Fenerbahçe'de mutlu olduğunu da belirtip "İstanbul'da olmaktan memnunum. Fenerbahçe'den ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray derbisi ve şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak da "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı, olmadı. Puan durumu şampiyonluğa uzaklaştığımızı söyleyebilir ama ben diğer takımlar kadar şansımız olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

SON MAÇI AKHİSAR'A KARŞI

Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Isla, sarı-lacivertli forma ile son maçına 3-2 kaybedilen Akhisar mücadelesinde çıktı. O karşılaşmada da sadece 45 dakika sahada kalabilen Isla, sonraki haftalarda yapılan Yeni Malatya ve Galatasaray maçlarını ise kulübede tamamladı. Isla, ligdeki 26 haftalık periyotta toplam bin 555 dakika görev aldı. Henüz golle tanışamayan oyuncunun 3 asisti var.

VALBUENA'YA DA SORULMUŞTU

Isla'ya sorulan sorunun bir benzeri geçtiğimiz günlerde bu kez Fransız basını tarafından Valbuena'ya da sorulmuştu. Tecrübeli orta saha, Kocaman'la olan diyaloğu ile ilgili "Onunla profesyonel bir ilişkimiz var. Beni takıma kazandırmak için çok uğraşmıştı; ancak performansım iyi olduğu halde bir anda yedek kalmaya başladım. Bu kararını anlamasam da saygı duyuyorum" demişti.