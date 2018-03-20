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    20 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    "Kaldırsana adamlarını!"

    Kaldırsana adamlarını!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    G.Saraylı oyuncuların vakit çalmalarına göz yumduğu gerekçesiyle derbide hakeme veryansın eden sarı-lacivertli yöneticinin, Fatih hocayı da hedef aldığı ortaya çıktı

    ile arasında oynanan dev maça damga vuran isimlerden biri de Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü oldu. "Bu penaltıları nasıl görmüyorsun hoca! Üç penaltıyı yedin, Allah seni bildiğin gibi yapsın" tepkisi verdiği ileri sürülen Uslu'nun, derbi maçın hakem Bülent Yıldırım'a, Galatasaraylı oyuncuların vakit çalmalarına göz yumduğu gerekçesiyle de veryansın ettiği öğrenildi. Uslu'nun, sarı-kırmızlıların hocası 'i de hedef aldığı belirlendi. Beyaz TV'nin haberine göre; sarı-lacivertli yöneticinin Terim'e, "Kaldırsana adamlarını yerden, yatmaya mı geldiniz buraya! Oynayın, oynayın, futbol oynayın" şeklinde seslendiği belirlendi.

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