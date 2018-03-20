G.Saraylı oyuncuların vakit çalmalarına göz yumduğu gerekçesiyle derbide hakeme veryansın eden sarı-lacivertli yöneticinin, Fatih hocayı da hedef aldığı ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev maça damga vuran isimlerden biri de Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu oldu. "Bu penaltıları nasıl görmüyorsun hoca! Üç penaltıyı yedin, Allah seni bildiğin gibi yapsın" tepkisi verdiği ileri sürülen Uslu'nun, derbi maçın hakem Bülent Yıldırım'a, Galatasaraylı oyuncuların vakit çalmalarına göz yumduğu gerekçesiyle de veryansın ettiği öğrenildi. Uslu'nun, sarı-kırmızlıların hocası Fatih Terim'i de hedef aldığı belirlendi. Beyaz TV'nin haberine göre; sarı-lacivertli yöneticinin Terim'e, "Kaldırsana adamlarını yerden, yatmaya mı geldiniz buraya! Oynayın, oynayın, futbol oynayın" şeklinde seslendiği belirlendi.