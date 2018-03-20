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    20 Mart 2018, Salı

    MİLLİ TAKIM

    Emre Mor'un yerine Alper Potuk

    Emre Morun yerine Alper Potuk
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Milli futbolcu Emre Mor, hastalığı nedeniyle milli takım mkadrosundan çıkarıldı, yerine Fenerbahçe'den Alper Potuk çağrıldı.

    İspanya'nın Celta Vigo ekibinde forma giyen Emre Mor, hastalığı nedeniyle A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ'la oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı, yerine Fenerbahçe'den Alper Potuk çağrıldı.

    Dün de son oynadıkları karşılaşmalarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak kadrodan çıkarılmış, yerlerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci dahil edilmişti.

    A Milliler 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart Salı günü de Karadağ ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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