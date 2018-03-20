Emre Morun yerine Alper Potuk

Milli futbolcu Emre Mor, hastalığı nedeniyle milli takım mkadrosundan çıkarıldı, yerine Fenerbahçe'den Alper Potuk çağrıldı.

İspanya'nın Celta Vigo ekibinde forma giyen Emre Mor, hastalığı nedeniyle A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ'la oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı, yerine Fenerbahçe'den Alper Potuk çağrıldı.

Dün de son oynadıkları karşılaşmalarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak kadrodan çıkarılmış, yerlerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci dahil edilmişti.

A Milliler 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart Salı günü de Karadağ ile özel maçta karşı karşıya gelecek.



