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    19 Mart 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Kadıköy büyüsü bozuldu!

    Kadıköy büyüsü bozuldu!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Ligde yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan , iç sahada eski günlerini özlüyor.

    G.Saray'la Kadıköy'de golsüz berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan sarı- lacivertliler geçen sezon Dick Advocaat yönetiminde sahasındaki ilk 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

    SADECE 2 PUAN GEÇTİ

    Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon da iç sahada bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sarı Kanarya, sahasındaki 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti. Sarı-lacivertlilerin son iki sezonda Kadıköy'de yaptığı ilk 13'er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekti.

    iKi SEZONDA 13'TE 13

    F.Bahçe, son 18 sezonda iki kez sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı. 2000-01'de evinde 13 maçta 13 galibiyet elde etti. Kanarya, 2004-05'te de ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe, 2005-06, 2010-11, 2011-12, 2013-14 ve 2015-16 sezonlarında Kadıköy'de yaptığı ilk 13 müsabakayı namağlup geçti.

    İşte Fener'in son 18 sezonun 13 maçlık Kadıköy grafiği:

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