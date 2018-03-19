Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOXu ağırlıyor

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'u ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların mücadele edeceği play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Doğuş, 18 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Maccabi FOX ise 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

İlk yarıda iki takım arasında İsrail'de yapılan karşılaşmayı Maccabi FOX 82-73 kazanmıştı.