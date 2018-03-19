;
    19 Mart 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOX'u ağırlıyor

    Fenerbahçe Doğuş, Maccabi FOXu ağırlıyor
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'u ağırlayacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

    Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların mücadele edeceği play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Doğuş, 18 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Maccabi FOX ise 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

    İlk yarıda iki takım arasında İsrail'de yapılan karşılaşmayı Maccabi FOX 82-73 kazanmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Kadıköy büyüsü bozuldu! Kadıköy büyüsü bozuldu!
    250 bin TL harcanmış 250 bin TL harcanmış
    Kocaman beraberlikler! 'Kocaman' beraberlikler!
    BİZE ULAŞIN