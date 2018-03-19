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    19 Mart 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    250 bin TL harcanmış

    250 bin TL harcanmış
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    İlk yarıda oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisine G.Saraylı taraftarların ‘Rocky’ si damga vurmuştu.

    O ye 150 bin TL harcandığı uzun süre konuşuldu. Önceki akşamki derbide ise F.Bahçe'nin 4 tribünü kapsayan şovu nefes kesti. Bu koreografinin 250 bin TL'ye mal olduğu bilgisi sosyal medyada çalkalandı.

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