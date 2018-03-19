250 bin TL harcanmış

İlk yarıda oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisine G.Saraylı taraftarların ‘Rocky’ koreografisi damga vurmuştu.

O koreografiye 150 bin TL harcandığı uzun süre konuşuldu. Önceki akşamki derbide ise F.Bahçe'nin 4 tribünü kapsayan şovu nefes kesti. Bu koreografinin 250 bin TL'ye mal olduğu bilgisi sosyal medyada çalkalandı.