19 Mart 2018, Pazartesi
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250 bin TL harcanmış
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
İlk yarıda oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisine G.Saraylı taraftarların ‘Rocky’ koreografisi damga vurmuştu.
O koreografiye 150 bin TL harcandığı uzun süre konuşuldu. Önceki akşamki derbide ise F.Bahçe'nin 4 tribünü kapsayan şovu nefes kesti. Bu koreografinin 250 bin TL'ye mal olduğu bilgisi sosyal medyada çalkalandı.
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FENERBAHÇE HABERLERİ