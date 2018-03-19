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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgiler de bugün...
Fenerbahçe, kulübün 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında 19 Haziran 1957'de Almanya'da oynadığı özel maçta Herta BSC-Blau Weiss karmasını 5-3 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin gollerini Can, Lefter (2) ve Ergun (2) attı.
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