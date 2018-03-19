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    19 Mart 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    tarihinden bilgiler de bugün...

    Fenerbahçe, kulübün 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında 19 Haziran 1957'de Almanya'da oynadığı özel maçta Herta BSC-Blau Weiss karmasını 5-3 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin gollerini Can, Lefter (2) ve Ergun (2) attı.

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