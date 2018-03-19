Soldado’nun isyanı!

Hakemlerin sürekli aleyhlerine hatalar yaptığını söyleyen Soldado, “Her şeye rağmen mücadeleye devam etmeliyiz. Kalan 8 maçı da kazanmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Fenerbahçeliler, derbide Neustadter'e, Skrtel'e ve B'ya yapılan hareketlerins kesinlikle penaltı olduğunu iddia ederlerken, hakem Bülent Yıldırım'ın 2 puanlarına kan doğradığını savundular. İsyan edenlerden biri de Roberto Soldado'ydu.

İspanyol forvet, pozisyonu anlattı: "Sol tarafa doğru yaptığımız bir hamle vardı. Rakip oyuncu (Serdar Aziz), durduramayacağını anlayınca bana sarıldı, beni böyle durdurdu. Kesinlikle penaltıydı. Aynı oyuncu Martin Skrtel'e de benzer bir şey yaptı. Hakemler bunu sürekli bize karşı yapıyor. Ya görmüyorlar ya gördüklerini çalmıyorlar. Sonra biz kazanamıyoruz. Üzülen biz oluyoruz."