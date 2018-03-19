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    19 Mart 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Aykut Kocaman'la sezon sonunda yollar ayrılacak

    Aykut Kocamanla sezon sonunda yollar ayrılacak
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Galatasaray karşısında aldığı beraberlik sonrası şampiyonluk planları alt üst olan 'ın geleceği merak konusu oldu. Sezon sonuna kadar takımın başında olacak olan tecrübeli teknik adamın sene sonu takımda ayrılacağı iddia edildi.

    Teknik Direktör , Galatasaray derbisine kesin 3 puan gözüyle bakıyordu ancak bu maç onun kafasındaki gibi sonuçlanmadı.

    2 puanlık kaybın ardından şampiyonluk umutları da iyice zora girdi. 'de haziran ayında başkanlık seçimi olacağı için Aykut Kocaman'ın sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

    YILDIRIM KALSA BİLE GİDER

    Ancak mevcut başkan kalsa bile Aykut Kocaman'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 'un seçilmesi halinde ise kafasında başka isimler olduğu biliniyor. Konya'daki performansı sonrası yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen tecrübeli hocanın yeni dönemi de bu sezonla birlikte bitecek.(Akşam)

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