Aykut Kocamanla sezon sonunda yollar ayrılacak

Galatasaray karşısında aldığı beraberlik sonrası şampiyonluk planları alt üst olan Aykut Kocaman'ın geleceği merak konusu oldu. Sezon sonuna kadar takımın başında olacak olan tecrübeli teknik adamın sene sonu takımda ayrılacağı iddia edildi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Galatasaray derbisine kesin 3 puan gözüyle bakıyordu ancak bu maç onun kafasındaki gibi sonuçlanmadı.



2 puanlık kaybın ardından şampiyonluk umutları da iyice zora girdi. Fenerbahçe'de haziran ayında başkanlık seçimi olacağı için Aykut Kocaman'ın sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.



YILDIRIM KALSA BİLE GİDER



Ancak mevcut başkan Aziz Yıldırım kalsa bile Aykut Kocaman'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ali Koç'un seçilmesi halinde ise kafasında başka isimler olduğu biliniyor. Konya'daki performansı sonrası yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen tecrübeli hocanın yeni dönemi de bu sezonla birlikte bitecek.(Akşam)