Benzemadan Valbuenaya şok yanıt

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'ya sosyal medyadan yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, geçtiğimiz gün Fransa'dan Le Parisien'e yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.



Aykut Kocaman ve Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Karim Benzema ile ilgili söyledikleri ses getiren Valbuena'ya Benzema'dan yanıt geldi



Valbuena, kendisine seks kasediyle şantaj yapan Benzema'yla ilgili "Yarın karşılaşsak elini sıkarım. Kendisiyle sorunum yok." ifadelerini kullanmıştı.



KENDİ ELİNİ SIK

Valbuena söyleşisini Instagram hikaye bölümünden paylaşan Benzema ise "Kendini elini sık" diyerek Fenerbahçeli oyuncuyu tersledi.