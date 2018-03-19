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    20 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Benzema'dan Valbuena'ya şok yanıt

    Benzemadan Valbuenaya şok yanıt
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, li Mathieu 'ya sosyal medyadan yanıt verdi.

    'nin Fransız futbolcusu Mathieu , geçtiğimiz gün Fransa'dan Le Parisien'e yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

    Aykut Kocaman ve Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Karim Benzema ile ilgili söyledikleri ses getiren Valbuena'ya Benzema'dan yanıt geldi

    Valbuena, kendisine seks kasediyle şantaj yapan Benzema'yla ilgili "Yarın karşılaşsak elini sıkarım. Kendisiyle sorunum yok." ifadelerini kullanmıştı.

    KENDİ ELİNİ SIK
    Valbuena söyleşisini Instagram hikaye bölümünden paylaşan Benzema ise "Kendini elini sık" diyerek Fenerbahçeli oyuncuyu tersledi.

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