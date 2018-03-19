Aziz Yıldırım: Şu maçı bile alamadınız

Derbi maçta Galatasaray’ı yenememeleri üzerine hayal kırıklığı yaşayan başkan Aziz Yıldırım, maç sonrası idari menajer Hasan Çetinkaya’yı arayarak sitemde bulundu

Taraftarı önündeki 6 puanlık maçta Galatasaray'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de, sonuca en çok üzülen isimlerin başında başkan Aziz Yıldırım vardı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Yıldırım'ın maçtan hemen sonra telefona sarıldığı, idari menajer Hasan Çetinkaya'yı arayarak sitem ettiği ortaya çıktı.

HAKEMİ DE YENMELİYDİK

Başka nın Çetinkaya'ya, "Kazanmak için daha ne olmalıydı bilmiyorum. Taraftarsa taraftar, destekse destek, primse pirim... Şu maçı bile kazanamadınız, daha ne diyeyim bilmiyorum! Beni bir kez daha çok üzdünüz. Ne yapsak olmuyor. Biz bu maçı hakeme rağmen almalıydık. Yazık, ayağımıza kadar gelen fırsatı tepiyoruz. Olacak iş değil" dediği öğrenildi.

Başkan Yıldırım, Çetinkaya vasıtasıyla futbolculara ve teknik heyete yüklendi.

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