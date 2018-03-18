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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...

    Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Fransız Le Parisien'e konuşan   ve  hakkında açıklamalarda bulundu.

    Sözlerine 'deki performansını değerlendirerek başlayan , her ne kadar Ocak ayından sonra oynama sürem azalmış olsa da 6 gol, 15 asistim var. Rakamlar performansımı ortaya koyuyor dedi.

    ile ilişkileri de sorulan Fransız futbolcu, Profesyonel bir ilişkimiz var. Geçtiğimiz yaz beni takıma kazandırmak için çok uğraşmıştı. Ancak bir anda performansım iyiyken yedek kalmaya başladım. Bu tercihin nedenenini anlamasam da saygı gösteriyorum. Sadece ufak çaplı bir anlaşmazlığımız olduğunu düşünüyorum dedi.

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    Fenerbahçe'den ayrılmak isteyip istemediği de sorulan Valbuena, Böyle bir şeyi hiç düşünmedim. Çok büyük bir kulüpteyim. Türkiye'de taraftarların büyük bir tutkusu var ve bunu seviyorum diyerek yanıt verdi.

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