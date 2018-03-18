Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...

Fransız Le Parisien'e konuşan Valbuena Fenerbahçe ve Aykut Kocaman hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Fenerbahçe'deki performansını değerlendirerek başlayan Valbuena, her ne kadar Ocak ayından sonra oynama sürem azalmış olsa da 6 gol, 15 asistim var. Rakamlar performansımı ortaya koyuyor dedi.

Aykut Kocaman ile ilişkileri de sorulan Fransız futbolcu, Profesyonel bir ilişkimiz var. Geçtiğimiz yaz beni takıma kazandırmak için çok uğraşmıştı. Ancak bir anda performansım iyiyken yedek kalmaya başladım. Bu tercihin nedenenini anlamasam da saygı gösteriyorum. Sadece ufak çaplı bir anlaşmazlığımız olduğunu düşünüyorum dedi.

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyip istemediği de sorulan Valbuena, Böyle bir şeyi hiç düşünmedim. Çok büyük bir kulüpteyim. Türkiye'de taraftarların büyük bir tutkusu var ve bunu seviyorum diyerek yanıt verdi.