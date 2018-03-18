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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Kocaman 'beraberlikler'

    Kocaman beraberlikler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekipte 4'üncü sezonunu yaşıyor. Kocaman, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etti.

    Aykut Kocaman, 4 sezonda şampiyonluk yarışındaki rakipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 24 karşılaşmada puan mücadelesi verdi. Kocaman'ın öğrencileri bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederken, 37 gol attı ve 28 golü kalesinde gördü. İç sahada 6 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 6 da beraberlikle sahadan ayrılırken ve hiç mağlup olmadı. Deplasmanda ise 3 kez rakiplerini mağlup eden Kocaman'ın öğrencileri 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle evine döndü.

    Kocaman en çok puanı Beşiktaş'tan aldı
    Kocaman'ın en çok puan kazandığı rakibi ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takıma karşı 4 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor'a karşı 3 galibiyet alan sarı lacivertliler 4 beraberlik ve 1 de mağlubiyet yaşadı. En çok puan kaybını ise Galatasaray karşısında yaşayan Aykut Kocaman, sarı-kırmızılı ekibe karşı sadece 2 kez galip gelebildi. 2 kez de mağlup olan Fenerbahçe 4 de beraberlik yaşadı.

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