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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    "Çiftlik Bank'ın tosuncuğu"

    Çiftlik Bankın tosuncuğu
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı maç sonrası Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu , bugünkü yazısında maçın hakemi 'ı sert sözlerle eleştirdi.

    Emre Bol'un yazısı şöyle;

    Maçın başından sonuna Çiftlik Bank'ın Tosunu gibiydi !
    Penaltıları çalmazsan, kartları es geçersen sana neden hakem diyelim?
    Tribündeki seyirciden ne farkın vardı Allah aşkına?
    Derbiyi gollü, bol pozisyonlu izlememize engel oldu, dolandırdı hepimizi Tosuncuk!
    F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sistemini inkar eden bir kadroyla sahaya çıktı. Kazanmak zorunda oluşu ve taraftarla barışma isteği onun Soldado ve Mehmet Ekici'yle başlamasına neden olmuş olabilir.
    Ekici muhtemelen kendisini gösterme hırsıyla çok fazla faul yaptı. İstekli olmak iyi bir şey elbette lakin kartlar görüp takımını yalnız bırakabilirdi.

    F.BAHÇE'YE YARAMADI
    oyuncu kalitesi anlamında Galatasaray'ın gerisinde olabilir ancak güç, kuvvet, dayanıklılık olarak daha iyi durumda...
    Zaten 70. dakikadan sonra bunu net bir şekilde gördük. Maç neredeyse tek kale oynandı.
    G.Saray file bekçisi Muslera'nın insan üstü performansı bu dakikalarda Fenerbahçe'nin golü bulmasına engel oldu.
    Bu sonuç Fenerbahçe'ye yaramaz.
    Yakalamışsın rakibini işini bitireceksin. Fatih Terim'in maçı kazanmak için Kadıköy'e geldiğini sanmıyorum. Beraberliğe yatmak onun da işine geldi.

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    murat murat

    hadi yaaaa. biz başka maçı izlemişiz...

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır0
    cevapla 18.03.2018 14:14
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