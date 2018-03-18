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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    ''Obradovic, basketbolun Guardiola'sı''

    Obradovic, basketbolun Guardiolası
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Roma'nın Sırp sol beki , Başantrenörü hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

    İtalya Serie A takımlarından Roma'nın Sırp sol beki , THY Euroleague'in son şampiyonu 'un Başantrenörü hakkında konuştu.

    32 yaşındaki Sırp futbolcu, ''Futbolun dışında basketbola karşı çok tutkuluyum. Sırbistan'da Zeljko Obradovic'e sahibiz. Obradovic, basketbolun Guardiola'sıdır. Kariyerimin sonunda bir gün onunla birlikte antrenmana çıkmak istiyorum. İnanılmaz şeyler yapıyor. Takımına mental etkisi çok fazla. Bu sayede takımı hep kazanıyor'' sözlerini kullandı.

    ''BASKETBOLA KARŞI ÇOK TUTKULUYUM''

    Sezon başında Manchester City'den Roma'ya transfer olan Kolarov, Başkent ekibinde bu sezon toplam 34 maça çıkarken 3 gol ve 10 asist üretme başarısı gösterdi.

    (Sporx)

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