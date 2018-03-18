Obradovic, basketbolun Guardiolası

Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov, THY Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'un Başantrenörü Zeljko Obradovic hakkında konuştu.

32 yaşındaki Sırp futbolcu, ''Futbolun dışında basketbola karşı çok tutkuluyum. Sırbistan'da Zeljko Obradovic'e sahibiz. Obradovic, basketbolun Guardiola'sıdır. Kariyerimin sonunda bir gün onunla birlikte antrenmana çıkmak istiyorum. İnanılmaz şeyler yapıyor. Takımına mental etkisi çok fazla. Bu sayede takımı hep kazanıyor'' sözlerini kullandı.



''BASKETBOLA KARŞI ÇOK TUTKULUYUM''

Sezon başında Manchester City'den Roma'ya transfer olan Kolarov, Başkent ekibinde bu sezon toplam 34 maça çıkarken 3 gol ve 10 asist üretme başarısı gösterdi.

(Sporx)