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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Kadıköy hasreti

    Fenerbahçede Kadıköy hasreti
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'de yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor.

    Süper Lig'de geçen sezon teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, sahasındaki ilk 13 maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

    Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon da iç sahada beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti.

    Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı ilk 13'er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekiyor.

    İki sezonda 13'te 13
    Fenerbahçe, son 18 sezonda iki kez sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı.

    Sarı-lacivertli takım, 2000-2001 sezonunda sahasında yaptığı 13 maçta 13 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda da sahasındaki ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

    Fenerbahçe, 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında Kadıköy'de yaptığı ilk 13 müsabakayı namağlup geçti.

    Son 18 sezondaki performans
    Fenerbahçe'nin son 18 sezonda iç sahada yaptığı ilk 13 maçlık performansı şöyle:

    SezonOGBMP
    2000-200113130039
    2001-200213111134
    2002-20031392229
    2003-200413102132
    2004-200513130039
    2005-20061394031
    2006-200713102132
    2007-200813102132
    2008-20091393130
    2009-201013101231
    2010-201113112035
    2011-201213102032
    2012-20131382326
    2013-201413112035
    2014-201513102132
    2015-201613112035
    2016-20171365223
    2017-20181374225

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