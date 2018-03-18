Fenerbahçede Kadıköy hasreti

Spor Toto Süper Lig'de yıllarca sahasındaki performansıyla rakiplerinin korkulu rüyası olan Fenerbahçe, iç sahada eski günlerini özlüyor.

Süper Lig'de geçen sezon teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, sahasındaki ilk 13 maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon da iç sahada beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertli ekip, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan elde etti.

Sarı-lacivertli ekibin son 2 sezonda sahasında yaptığı ilk 13'er maçlık grafiği, 2000-2001 sezonundan bu yana en kötü performanslar olarak dikkati çekiyor.

İki sezonda 13'te 13

Fenerbahçe, son 18 sezonda iki kez sahasındaki ilk 13 maçı da kazandı.

Sarı-lacivertli takım, 2000-2001 sezonunda sahasında yaptığı 13 maçta 13 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda da sahasındaki ilk 13 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 2005-2006, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında Kadıköy'de yaptığı ilk 13 müsabakayı namağlup geçti.

Son 18 sezondaki performans

Fenerbahçe'nin son 18 sezonda iç sahada yaptığı ilk 13 maçlık performansı şöyle:

Sezon O G B M P 2000-2001 13 13 0 0 39 2001-2002 13 11 1 1 34 2002-2003 13 9 2 2 29 2003-2004 13 10 2 1 32 2004-2005 13 13 0 0 39 2005-2006 13 9 4 0 31 2006-2007 13 10 2 1 32 2007-2008 13 10 2 1 32 2008-2009 13 9 3 1 30 2009-2010 13 10 1 2 31 2010-2011 13 11 2 0 35 2011-2012 13 10 2 0 32 2012-2013 13 8 2 3 26 2013-2014 13 11 2 0 35 2014-2015 13 10 2 1 32 2015-2016 13 11 2 0 35 2016-2017 13 6 5 2 23 2017-2018 13 7 4 2 25