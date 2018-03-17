Milan Rapaiç: ''Galatasaray ataklara çok direnemiyor''

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Milan Rapaic, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Milan Rapaic, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde FB TV'de değerlendirmelerde bulundu ve sarı-lacivertli ekibin hücum yapması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın topla oynamasına izin vermemesi gerektiğini kaydeden Hırvat eski oyuncu, "Bu akşam çok eminim, ilginç bir maç olacak çünkü Fenerbahçe kazanmak zorunda. Galatasaray da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Umarım Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe eğer korkmadan, cesur bir şekilde hücum yaparsa, Galatasaray'a atak yaptığınızda çaresiz kaldığını gördüm, çok direnemiyor. Bu yüzden bizim de üzerlerine gitmemiz lazım. Galatasaray'a izin verirseniz, sizi zor durumda bırakır, bu yüzden atak yapmalısınız." dedi.



Kocaman'ın takımı hücum anlayışı ile sahaya süreceğine emin olduğunu kaydeden Rapaic, "Garry Rodrigues'i engellemek lazım. Çok iyi sprint yapan bir oyuncu ama bu çok önemli değil. Fenerbahçe atak yaparsa kazanır. Gözlemlediğim kadarıyla Galatasaray'ın defansta büyük zaafları var, üzerine gitmeliyiz. Fenerbahçe Kadıköy'de atak oynar her zaman, kimseden korkmaz, çekinmez. Aykut hoca da oyunculara böyle söylemiştir." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin kazanması durumunda şampiyon olacağını söyleyen eski yıldız, "Bu akşam kazanırsak, şampiyon oluruz ama berabere kalırsak, bundan sonra işler bizim için daha zor olur. Bütün maçları kazanma potansiyeline sahibiz ama önemli olan bu maçı kazanmak, ilk adım bu." diye konuştu.