Dirk Kuyttan F.Bahçeye derbi mesajı

18 Mart 2018, Pazar
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"Bugün bütün Fenerbahçeliler'in bayramı. Çubukluyla unutulmaz maçlar yaşadım. Bu akşam da Çubuklu için unutulmaz güzelliklerle dolu bir akşam olsun. Tüm kalbim ve desteğim sizinle."
Dirk Kuyt'tan F.Bahçe'ye derbi mesajı
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, bu akşam oynanacak derbi öncesi sarı lacivertli ekibe mesaj gönderdi.
Hollandalı yıldız resmi twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
"Bugün bütün Fenerbahçeliler'in bayramı. Çubukluyla unutulmaz maçlar yaşadım. Bu akşam da Çubuklu için unutulmaz güzelliklerle dolu bir akşam olsun. Tüm kalbim ve desteğim sizinle."
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