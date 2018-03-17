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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Dirk Kuyt'tan F.Bahçe'ye derbi mesajı

    Dirk Kuyttan F.Bahçeye derbi mesajı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, bu akşam oynanacak derbi öncesi sarı lacivertli ekibe mesaj gönderdi.

    Hollandalı yıldız resmi twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

    "Bugün bütün Fenerbahçeliler'in bayramı. Çubukluyla unutulmaz maçlar yaşadım. Bu akşam da Çubuklu için unutulmaz güzelliklerle dolu bir akşam olsun. Tüm kalbim ve desteğim sizinle."

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