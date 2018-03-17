Dirk Kuyttan F.Bahçeye derbi mesajı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, bu akşam oynanacak derbi öncesi sarı lacivertli ekibe mesaj gönderdi.

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Hollandalı yıldız resmi twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:"Bugün bütün Fenerbahçeliler'in bayramı. Çubukluyla unutulmaz maçlar yaşadım. Bu akşam da Çubuklu için unutulmaz güzelliklerle dolu bir akşam olsun. Tüm kalbim ve desteğim sizinle."