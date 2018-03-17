18 Mart 2018, Pazar
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Fenerbahçe-Galatasaray
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Süper Lig'in 26. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi iki ekibin ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe; Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Belhanda, Rodrigez, Feghouli, Gomis
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