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    18 Mart 2018, Pazar

    GALATASARAY

    Fenerbahçe-Galatasaray

    Fenerbahçe-Galatasaray
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Süper Lig'in 26. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi iki ekibin ilk 11'leri belli oldu

    Fenerbahçe; Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Belhanda, Rodrigez, Feghouli, Gomis

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