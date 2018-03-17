18 Mart 2018, Pazar
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Josef: "Pes etmeden devam etmek zorundayız"
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
"PES ETMEDEN DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"
Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Josef, "Derbilerde detaylar belirleyici olur. Maçın sonlarına doğru iki üç net fırsat yakaladık fakat kazanamadık. Önümüzde 8 maç var, pes etmeden devam etmek zorundayız" dedi.
"TÜM PLANIMIZ KAZANMAK ÜZERİNDEYDİ"
Kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Josef, "Açıkçası bugün tüm planımız kazanmak üzerindeydi. Taraftarımızın önünde oynadık ve Galatasaray bizi uzun süredir yenemiyordu. Hala 8 maç var, lig bitmedi ve biz sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.
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