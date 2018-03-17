Fenerbahçe kan kaybediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Galatasaray'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, son 4 maçta 8 puan yitirdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 7 karşılaşmada da yenilmedi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 4'ünde beraberlikle sahadan ayrıldı

Ülker Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 48'e yükseltirken, lider Galatasaray ise 54 puana çıktı.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı yenip aradaki puan farkını 3'e düşürme fırsatını kullanamadı. Son 4 lig maçında sadece bir kez kazanan sarı-lacivertliler, 8 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

GALATASARAY'A KARŞI SERİ 7 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 7 maçta da yenilmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibine son olarak 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti. Daha sonraki 7 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı üç galibiyet ve dört beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ayrıca Galatasaray'a karşı son 5 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Fenerbahçe'ye son golünü 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta Olcan Adın'la kaydetmişti.

Tarih Maç Skor 8 Mart 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 17 Mart 2018 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

KOCAMAN'LA 5 DERBİDE 4 BERABERLİK

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 4'ünde beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kocaman'ın Fenerbahçe'si, Galatasaray karşısında iç sahada sadece bir kez kazanırken, dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

KALECİLERDEN ÜSTÜN PERFORMANS

Derbide her iki takımın kalecisi de çok kritik kurtarışlara imza attı.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, özellikle son bölümde Galatasaray'ın girdiği net pozisyonlarda gole izin vermedi.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da özellikle ikinci yarıda Giuliano Victor de Paulo ve Jose Fernandao'nun net pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.

BAŞBAKAN YILDIRIM VE BAKANLAR DERBİYİ İZLEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, derbiyi statta izledi.

Ülker Stadı'ndaki derbiyi Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da protokol tribününden takip etti.