18 Mart 2018, Pazar
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G.SARAY ZİRVEDE
İşte zirvede puan durumu
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Fenerbahçe ile Galatasaray haftanın en önemli maçında Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Mücadelenin özellikle son dakikaları müthiş bir heyecana sahne olurken iki taraf da eşitliği bozacak golü atamadı.Fenerbahçe'nin bir golünün ofsayt nedeniyle sayılmadığı, Galatasaray'ın ise bir topunun direkten dönüdüğü maçın ardından iki taraf da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
G.SARAY ZİRVEDE
Bu sonuçla Galatasaray haftayı 54 puanda tamamlarken liderlik koltuğundaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 48 puanla 4. sırada kaldı. İkinci sırada 50 puanlı Beşiktaş, 3. sırada ise yine 50 puanı bulunan Medipol Başakşehir yer alıyor...
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