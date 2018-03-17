18 Mart 2018, Pazar
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F.Bahçe taraftarından Dirar tepkisi
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Fenerbahçe’de Nabil Dirar oyundan alınırken ıslıklandı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 72. dakikada oyundan alınan sarı-lacivertli futbolcu Nabil Dirar tribünlerden tepki gördü. Oyundan alınırken taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalan Dirar yerini Fernandao'ya bıraktı.
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