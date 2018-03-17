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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon!

    Fenerbahçenin penaltı beklediği pozisyon!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği derbide Fenerbahçe 3 pozisyonda penaltı itirazı yaptı

    Hakem Bülent Yıldırım'ın yönettiği derbide Fenerbahçe 3 pozisyonda penaltı itirazı yaptı

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