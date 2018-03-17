Fenerbahçeden derbi koreografisi

18 Mart 2018, Pazar
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Fenerbahçe'den derbi koreografisi
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray derbisi öncesi tribünlerde koreografi gerçekleştirdi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi şov gerçekleştirdi.
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