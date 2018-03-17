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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den derbi koreografisi

    Fenerbahçeden derbi koreografisi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray derbisi öncesi tribünlerde koreografi gerçekleştirdi

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi şov gerçekleştirdi.

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