Kadıköyde Alex sesleri!

Kadıköy'de Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi 'I Love You Alex' tezahüratları yapıldı.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi tribünlerde Alex heyecanı yaşandı. Fenerbahçe'nin efsane futbolsusu Alex de Souza, önceden de açıkladığı gibi derbide tribündeki yerini aldı. Alex'in tribüne gelmesiyle birlikte taraftarlar 'I Love You Alex' tezahüratları yaptılar.