Kadıköyde Alex sesleri!

18 Mart 2018, Pazar
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Kadıköy'de Alex sesleri!
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Kadıköy'de Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi 'I Love You Alex' tezahüratları yapıldı.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi tribünlerde Alex heyecanı yaşandı. Fenerbahçe'nin efsane futbolsusu Alex de Souza, önceden de açıkladığı gibi derbide tribündeki yerini aldı. Alex'in tribüne gelmesiyle birlikte taraftarlar 'I Love You Alex' tezahüratları yaptılar.
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