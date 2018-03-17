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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Kadıköy'de Alex sesleri!

    Kadıköyde Alex sesleri!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Kadıköy'de Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi 'I Love You Alex' tezahüratları yapıldı.

    Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi tribünlerde Alex heyecanı yaşandı. Fenerbahçe'nin efsane futbolsusu Alex de Souza, önceden de açıkladığı gibi derbide tribündeki yerini aldı. Alex'in tribüne gelmesiyle birlikte taraftarlar 'I Love You Alex' tezahüratları yaptılar.

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