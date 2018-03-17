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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti

    Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Yarı Final Etabı ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

    TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada deplasman ekibi, sarı lacivertli rakibini 13-25, 25-23, 25-8 ve 25-15'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

    Etabın ikinci maçı 25 Mart Pazar günü, saat 14.00'de Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde yine Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Turuncu beyazlılar bu karşılaşmayı da kazanması halinde finale yükselecek.

    SALON: TVF Burhan Felek
    HAKEMLER: Nurper Özbar, Erol Akbulut
    FENERBAHÇE: Bahar, Tomkom, Eda, Damla, Rahimova, Jerkov, Merve (L) (Polen, Dicle, Çağla)
    ECZACIBAŞI VİTRA: Meliha, Boskovic, Beyza, Büşra, Larson, Ognjenovic, Simge (L) (Hande, Dilara (L), Adams, Ezgi)
    SETLER: 25-13, 23-25, 8-25, 15-25
    SÜRE: 109 dakika (22, 31, 30, 26)

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