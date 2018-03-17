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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Appiah'tan derbi paylaşımı

    Appiahtan derbi paylaşımı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekibin eski yıldızı derbi paylaşımında bulundu.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Stapan derbi öncesi sosyal medya hesabından derbi paylaşımda bulundu. Ganalı yıldız '''Bugün bahane yok, çubuklu için ölene kadar savaşın.'' mesajı verdi.

    İşte Appiah'ın derbi paylaşımı;

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