Appiahtan derbi paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekibin eski yıldızı Appiah derbi paylaşımında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Stapan Appiah derbi öncesi sosyal medya hesabından derbi paylaşımda bulundu. Ganalı yıldız '''Bugün bahane yok, çubuklu için ölene kadar savaşın.'' mesajı verdi.

İşte Appiah'ın derbi paylaşımı;