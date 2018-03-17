Aziz Yıldırım dernek başkanlarıyla buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerden Mithat Yenigün ile Şekip Mosturoğlu, dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yıldırım ve yöneticilerin, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile sahasında yapacağı derbi maç öncesi yurt içi ve yurt dışından İstanbul'a gelen dernek başkanlarıyla Dalyan Kulüp'te buluştuğu belirtildi.

Sohbet toplantısına, Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon Üye Koordinatörü Miraç Çam, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay ve Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur'un da katıldığı aktarıldı.

Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, organizasyonda dernek başkanlarının sorularını da cevapladığı bildirildi.