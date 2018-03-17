18 Mart 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Terim ile Kocaman 5 yıl sonra
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 11 Ağustos 2013’teki derbiden 5 yıl sonra tekrar karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde Fatih Terim ile Aykut Kocaman bir kez daha karşı karşıya geldi. İki takım adam son olarak 11 Ağustos 2013 yılındaki Türkiye Süper Kupa'da mücadele etti. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, Didier Drogba'nın golü tek golü ile 1-0 kazanarak, kupayı müzesine götürmüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ