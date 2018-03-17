Terim ile Kocaman 5 yıl sonra

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 11 Ağustos 2013’teki derbiden 5 yıl sonra tekrar karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde Fatih Terim ile Aykut Kocaman bir kez daha karşı karşıya geldi. İki takım adam son olarak 11 Ağustos 2013 yılındaki Türkiye Süper Kupa'da mücadele etti. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, Didier Drogba'nın golü tek golü ile 1-0 kazanarak, kupayı müzesine götürmüştü.