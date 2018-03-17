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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Terim ile Kocaman 5 yıl sonra

    Terim ile Kocaman 5 yıl sonra
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Teknik Direktörü ile Teknik Direktörü , 11 Ağustos 2013’teki derbiden 5 yıl sonra tekrar karşılaştı.

    'in 26. haftasında oynanan ile derbisinde ile bir kez daha karşı karşıya geldi. İki takım adam son olarak 11 Ağustos 2013 yılındaki Türkiye Süper Kupa'da mücadele etti. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, Didier Drogba'nın golü tek golü ile 1-0 kazanarak, kupayı müzesine götürmüştü.

    Dev derbide kazanan çıkmadı

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