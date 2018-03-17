Sarı-lacivertli hoca, son toplantıda şu konuların altını çizdi: “Muslera’yı kornerlerde zorlayın. Nagatomo defansta zayıf, üzerine gidin. Belhanda da baskıda bozuluyor. Rodrigues’i alan bırakmayın, Gomis’i ise cezası sahasına sokmayın. Planımız doğru işlerse önümüzde dağılıp giderler”

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, derbi için öğrencilerine dün son uyarılarını da yaptı. Kazanmanın şifresini 'baskı' ve 'alan hakimiyeti' olarak belirleyen tecrübeli hoca, Galatasaray'ın zaaflarını fırsata çevirmek zorunda olduklarını hatırlattı. Kocaman, bu zaafların ne olduğunu futbolcularına şöyle sıraladı:

NAGATOMO HAZİNE

"Muslera kornerlerde altı pasın dışına çıkamıyor. Köşe vuruşlarında topu bu bölgelere atmalıyız. Nagatomo bizim için hazine. Hücumda etkili ama defansı zayıf. Üzerine oynayıp hataya zorlamalıyız. Belhanda baskıda bozulan bir isim; biraz üstüne gittik bu maçı tamamlaması imkansız. Rodrigues çok tehlikeli ancak boş alan bulunca etkili oluyor, ona bu şansı vermeyelim. Önünde alan bulamazsa silinip gider. Gomis'i onsekiz içinde durdurmak zor. Ona önlemi mutlaka ceza sahası dışında almalıyız. Planımız işlerse dağılıp giderler."



'FAUL ALIN' TALİMATI

Aykut Kocaman, Galatasaray'ın yüksek top zafiyetinden faydalanmak için özel çalışmalar yaptırdı. Tecrübeli hoca, duran top silahlarını iyi kullanmak için ise oyuncularından ceza sahası çevresinde faul almalarını istedi. Kornerlere de büyük önem veren Kocaman, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Skrtel, Fernandao ve Soldado'ya kafa vuruşu çalıştırdı. Cepheden şutlar da Fenerbahçe'nin gol bulma yöntemlerinden biri olacak.